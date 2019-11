Antwerp krijgt vrijdag KV Mechelen over de vloer. Dat er veel sfeer zal zijn in een uitverkochte Bosuil, daar is Antwerp-coach Laszlo Bölöni alvast van overtuigd. Hij wil opnieuw punten pakken, om veilig bovenaan de tabellen te blijven staan. En het conflict met Kevin Mirallas is intussen uitgepraat, zegt de trainer.