Sport Trainer Rupel Boom wil training niet hervatten 'dat kan je toch niet maken'

En bij Rupel Boom zegt de trainer dat hij de trainingen niet wil hervatten voor het bekerduel tegen Eupen. Begin februari speelt Rupel Boom tegen de eersteklasser. Maar de trainingen liggen allang stil. Want er is ook geen competitie in het amateurvoetbal. De amateurclubs hebben wel de toelating gekregen om te trainen voor die ene bekermatch. Maar de trainer van Boom vindt dat in deze coronatijden niet kunnen.