Trainer van Berchem Sport stapt over naar City Pirates

De City Pirates uit Merksem hebben een nieuwe trainer, en het is geen onbekende.

Kevin Van Haesendonck, de huidige trainer van Berchem Sport, neemt volgend seizoen over bij City Pirates. Het was al langer bekend dat ie op het einde van het seizoen zou stoppen bij Berchem, waar hij zes jaar vertoefde en als assistent een aantal keer tijdelijk moest overnemen. Sinds januari vorig jaar was hij er hoofdcoach. Bij City Pirates vervangt hij technisch directeur Philip Van Dooren, die op zijn beurt de vertrokken Yves Van Heurck tijdelijk vervangt tot het einde van het seizoen.

