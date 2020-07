Trainingen Antwerp Giants een maand uitgesteld

De trainingen van basketbalclub Antwerp Giants kunnen niet zoals gepland aanvatten en worden met een maand uitgesteld. Dat is een gevolg van de strengere veiligheidsmaatregelen die de provincie Antwerpen heeft genomen om een nieuwe uitbraak van het coronavirus te beteugelen. Individuele contactsporten zijn tot eind augustus in de hele provincie Antwerpen verboden, dat geldt ook voor ploegsporten voor volwassenen.

'Hierdoor kunnen de trainingen van Telenet Giants Antwerp niet aanvatten zoals gepland. Onze buitenlandse spelers zullen daarom later naar België reizen. Belgische spelers kunnen ondertussen wel individueel verder trainen', zo klinkt het bij de Giants. 'Het openingsweekend van het seizoen 2020-2021 staat nog altijd gepland in het weekend van 3 oktober, maar mogelijk wordt dit verschoven. De toestand verandert iedere week, we moeten wendbaar en flexibel zijn', vervolgt de club.

Abonnementen

Wat de abonnementen betreft, wachten de Antwerp Giants de maatregelen na augustus af. 'Mocht er in het najaar een restrictie zijn op het aantal personen dat indoor sportwedstrijden mag bijwonen, dan krijgen onze abonneehouders sowieso voorrang. Met je abonnementen zal je dus onze thuiswedstrijden kunnen bijwonen, mogelijks verkopen we geen losse tickets. Daarbij kunnen we social distancing garanderen in de Lotto Arena vanwege haar grote capaciteit. Mocht de competitie ultiem niet doorgaan, maar daar gaan we nu zéker niet van uit, dan worden de abonnementen integraal terugbetaald.' Maandagavond maakten Basket Belgium, Basketbal Vlaanderen en de AWBB na de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad bekend dat er tot en met 30 augustus geen basketbalwedstrijden zullen gespeeld worden in België. Ook vriendschappelijke wedstrijden en toernooien zijn niet toegelaten.

(Archieffoto Belga)