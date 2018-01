Trajectcontrole op E313 vanaf maart

In maart start de trajectcontrole op de E313 tussen Wommelgem en Ranst. De installatie liep vertraging op, en de trajectcontrole werd ook lang uitgesteld, maar nu komt het er dus wel van.



De trajectcontrole op de E313 maakt deel uit van in totaal 57 opstellingen die er nog voor het einde van het jaar zullen bijkomen. Vlaams minister van mobiliteit, Ben Weyts, wil het aantal verkeersdoden tegen 2020 halveren. Hij wil daarom over twee jaar 300 trajectcontroles in gebruik hebben. Hij wil daarmee een zogeheten mentale 'aardverschuiving' bij de chauffeurs teweegbrengen. De E313 is één van de 7 snelwegen die nog voor de zomer zo'n trajectcontrole krijgen.