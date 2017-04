Tram 10 na paasvakantie door reuzenpijp

Tramlijn 10 rijdt vanaf dinsdag 18 april door de Reuzenpijp. Vervoersmaatschappij De Lijn hoopt met die maatregel de stiptheid te verbeteren.



Want de werkzaamheden ter hoogte van de Turnhoutsepoort veroorzaken tegenwoordig erg veel oponthoud voor reizigers. Tram 10 gaat ondergronds op de Herentalsebaan in Deurne. Daarnaast wordt tramlijn 24 opgesplitst in twee trajecten, een zuidelijk en een oostelijk traject. De lijn gaat enerzijds van het Schoonselhof naar het Centraal Station en anderzijds van Silsburg in Deurne tot de Melkmarkt.