Tram 24 rijdt vanaf maandag opnieuw over zijn hele traject - Bus 31 verdwijnt

Vanaf 8 januari rijden er opnieuw trams op de hele lijn 24 van Silsburg naar de Melkmarkt. Na een intensieve rekrutering zijn alle Antwerpse vacatures voor trambestuurders en buschauffeurs ingevuld. Om het aanbod te kunnen blijven verzekeren ondanks een tekort aan trambestuurders, werd lijn 24 sinds september bediend met een combinatie van trams en bussen.

Na heel wat inspanningen op de arbeidsmarkt heeft De Lijn in Antwerpen alle openstaande vacatures voor chauffeurs ingevuld. Hierdoor zullen na de kerstvakantie opnieuw trams rijden op het volledige traject van tram 24, van Silsburg tot de Melkmarkt. De trams rijden de hele dag door, alle dagen van de week.

Op werkdagen is er in de spits elke acht minuten een tram, in de daluren om de tien minuten. Tram 24 neemt de bediening over van zowel buspendel 24 (Silsburg - Astridplein) als bus 31. Deze wijziging past in het plan om volop de kaart van de tram te trekken. De tramlijnen 4, 8, 9 en 24 en bus 20 bedienen het gebied langs de reisweg van buslijn 31. Bijna overal ligt een tramhalte aan of op wandelafstand van de haltes die nu door bus 31 worden bediend. Daarnaast neemt negentig procent van de gebruikers van lijn 31 de bus binnen de Singel, waar al een uitgebreid aanbod is. Vanuit Deurne Zuid is de tram ook de snelste verbinding met het stadscentrum.

Door werken wordt de reisweg van tram 4 ingekort tot het traject Hoboken - Groenplaats. Tramlijn 9 wordt dan weer verlengd tot Silsburg.