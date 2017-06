Tram 7 naar Eilandje pas vanaf augustus

De verlenging van tramlijn 7 naar het Antwerpse Eilandje is nog maar eens uitgesteld. Pas in de loop van augustus zal de tram vanuit Mortsel tot aan het Museum aan de Stroom rijden.



Het is duidelijk een moeilijke bevalling, die tramverlenging. Want eerst zou de tram in april al tot op het Eilandje rijden, dan werd eind juni. En nu is dat opnieuw uitgesteld, naar augustus. De verkeerslichten, halteperrons en veilige oversteekplaatsen zijn nog niet klaar. De aannemer krijgt nog een maand de tijd om de infrastructuur volledig af te werken, zodat de tram veilig kan rijden. Sint-Pietersvliet blijft dus nog even de eindhalte van tram 7.