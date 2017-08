Tram 7 rijdt vanaf 5 augustus naar het Eilandje

Vanaf zaterdag 5 augustus rijdt tram 7 over de Rijnkaai naar het Eilandje. Daarmee krijgt de noordelijke wijk, met onder meer het MAS en het Red Star Line Museum, voor het eerst in haar geschiedenis een tramverbinding met het stadscentrum. Om de komst van tram 7 naar het Eilandje te vieren, zijn er deze zaterdag doorlopend tussen 16.30 en 21 uur gratis ludieke wandelingen onder leiding van ‘tramjorettes’ vanaf de nieuwe eindhalte MAS. Bovendien rijdt op zondagen 6, 13 en 20 augustus de historische Poldertram op het Eilandje.

“Het Eilandje heeft zich de laatste jaren ontpopt tot een bruisende woonwijk, horecakern en toeristische trekpleister”, zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Dat brengt ook andere mobiliteitsbehoeftes met zich mee. Dit nieuwe stukje spoor biedt daar mee een antwoord op. De rechtstreekse verbinding tussen het centrum en het Eilandje is nu een feit. Een dagje MAS of Red Star Line en een horecabezoek op het Eilandje kan voortaan met de tram.”

Roger Kesteloot, directeur-generaal van de Lijn vult aan: “‘Het Antwerpse tramnet is vanaf zaterdag een kilometer langer. We zijn heel blij dat we nu ook het Eilandje en zijn prachtige musea kunnen verbinden met het stadscentrum. Dat is goed nieuws voor de mobiliteit en de leefbaarheid in de stad, en dus ook voor de Antwerpenaar.”

Nieuwe eindhalte ‘MAS’ in Bataviastraat

Het nieuwe traject gaat over de Kaaien en maakt een lus via de Amsterdamstraat, Bataviastraat en Sint-Laureiskaai. De nieuwe eindhalte ligt in de Bataviastraat en draagt de naam van het vlakbij gelegen MAS. De halte Brouwersvliet is de tweede stop op het traject. De vroegere eindhalte aan de Sint-Pietersvliet verdwijnt.

Volgens de vooropgestelde timing rijdt tram 7 in het voorjaar van 2018 over de Londenbrug via de Kempenstraat naar de Noorderlaan. De bediening van het Havenhuis is voorzien voor begin 2019.

Ludieke wandeling begeleid door tramjorette

Samen met projectbureau De Kleine Expeditie vzw organiseert de Noorderlijn een ludieke wandeling op het Eilandje. Wie zaterdag 5 augustus de tram naar halte MAS neemt, wordt er persoonlijk verwelkomd door ‘de burgervader van het Eilandje’. Samen met de ‘tramjorette’ ontdekken bezoekers een ongeziene kant van dit oude havengebied. De gratis wandelingen vinden doorlopend plaats tussen 16.30 uur en 21 uur.

Wil je gratis 2 sms-tickets van De Lijn? Klik hier