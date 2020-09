Mobiliteit en Verkeer Tram- en autobusmuseum klaar om weer te openen

Als u geboeid bent door trams en bussen, van de oude modellen die ooit door onze straten reden over de meer recente snufjes, is er fijn nieuws voor u. Het Vlaams Tram- en Autobusmuseum gaat op zondag 13 september weer open. In oktober volgen dan de nocturnes. Bedoeling is om de Antwerpenaar kennis te laten maken met het rijke verleden van het openbaar vervoer in onze stad.