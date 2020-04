Tram ontspoord in Deurne

Vanmiddag is een tram ontspoord op het kruispunt van de August Van De Wielelei met de Ruggeveldlaan in Deurne.

Door het ongeval is de rijbaan ter hoogte van het kruispunt in alle richtingen versperd. Er is ook geen verkeer mogelijk komende van de Herentalsebaan en Ertbruggelaan. De Antwerpse politie is ter plaatse om het verkeer te regelen.

Tramlijn 10 en 5 zijn als gevolg van het ongeval verstoord. De haltes Ruggeveldlaan in Deurne tot en met Fortveld in Wijnegem zijn niet bediend. De Lijn laat weten dat reizigers via buslijn 410 een alternatief hebben om hun reisweg voort te zetten.

