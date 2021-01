Tramchauffeur die huis binnenreed riskeert boete en rijverbod

De trambestuurder die in augustus 2019 een ongeval veroorzaakte in Deurne, riskeert een boete van 1.600 euro en een rijverbod.

Het was een enorme klap toen de tram ontspoorde en in een gevel belandde op de hoek van de Boekenberglei en de Cruyslei. Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. In de bocht, die erg berucht is omdat er eerder al trams ontspoorden, mag je maximum 20 per uur rijden, maar de chauffeur zou zeker bijna 47 per uur hebben gereden. De man bood op de politierechtbank zijn excuses aan. Hij denkt dat hij onwel is geworden. De uitspraak volgt op 19 februari.