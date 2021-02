Tramchauffeur die uit de bocht ging, krijgt rijverbod en boete

Een trambestuurder die in augustus 2019 een ongeval veroorzaakte in Deurne, is veroordeeld tot een maand rijverbod en een boete van 1200 euro. Allebei wel voor de helft met uitstel.

Het was een enorme klap toen de tram ontspoorde en in een gevel belandde op de hoek van de Boekenberglei en de Cruyslei. Vier passagiers raakten gewond. Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. In de bocht, die erg berucht is omdat er eerder al trams ontspoorden, mag je maximaal 20 per uur rijden, maar de chauffeur zou bijna 47 per uur hebben gereden. Wellicht gaat hij niet in beroep tegen de straf.