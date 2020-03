Trampoline park Mega Bounce beperkt aantal springers

Trampoline park Mega Bounce neemt preventieve maatregelen tegen verspreiding van CoronavirusĀ

Het is intussen duidelijk dat preventie belangrijk is om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Daarom neemt ook Trampoline park Mega Bounce in Hoboken voorzorgsmaatregelen. Om iedereen meer ruimte te geven, wordt het maximum aantal toegelaten springers vanaf aanstaande vrijdag gehalveerd van 110 naar 55 springers per uur. De maatregel duurt zolang als nodig is. De impact op het personeel is beperkt.

Daarnaast moedigt Mega Bounce bezoekers aan om regelmatig de handen te wassen, papieren zakdoekjes te gebruiken en geen drankjes te delen. Aan de hand van een eenvoudige animatievideo is al die info ook te begrijpen voor jongere bezoekers. Boeken kan zolang er plaats is nog steeds via de website of in het park.