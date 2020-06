Trampolinepark Mega Bounce opent morgen dan toch

Trampolinepark Mega Bounce gaat morgen dan toch weer open. Vorige week zag u nog in ons nieuws hoe het trampolinepark in Hoboken op politiebevel moest sluiten.

Een buurtbewoner had toen een klacht ingediend tegen de heropening. Er was twijfel of Mega Bounce een binnenspeeltuin is, die nog niet open mogen, of een sportactiviteit, wat dan weer wel toegelaten is. Maar de uitbater is door de provincie verzekerd dat het wel degelijk om sportbeoefening gaat, en dus kan de zaak morgen opnieuw open.

