Trams 8 en 24 keren terug naar Deurne zuid

Vanaf 22 december rijden er opnieuw drie tramlijnen door Deurne zuid. Trams 8 en 24 hernemen zaterdag hun vertrouwde traject over de heraangelegde Herentalsebaan. Zo valt een groot deel van het Antwerpse tramnet weer in zijn vertrouwde plooi. De testrit van vandaag is succesvol verlopen.

Opnieuw 3 tramlijnen van Deurne zuid naar Antwerpen

Na negen maanden werken heeft Deurne zuid vanaf zaterdag opnieuw drie tramverbindingen met het stadscentrum. Vanaf de start van de kerstvakantie bedienen de tramlijnen 8 en 24 opnieuw de haltes Joe English, Morkhoven, Muggenberg en Waterbaan.

Dit houdt ook een paar wijzigingen in aan het bus- en tramnet in Deurne.

Tramlijn 8 vertrekt vanaf zaterdag opnieuw aan Park & Ride Wommelgem. Via de Herentalsebaan en de premetro gaat het naar knooppunt Zuid.

Tramlijnen 9 en 24 vertrekken aan Silsburg. Lijn 9 rijdt via Berchem Station naar de premetro en P+R Linkeroever. Tram 24 gaat via de Herentalsebaan naar Stenenbrug en de Melkmarkt.

Buslijnen 420 en 421 hervatten hun normale route via de Luitenant Lippenslaan naar Berchem station.

De tijdelijke vervangbussen van lijn 42 en rijden nog tot en met 21 december.

Begin 2019 weer normale trajecten voor tramlijnen 4 en 9

Zodra de werken aan de Guldenvliesstraat in Berchem zijn afgelopen, rijdt tram 4 weer van Silsburg via de Groenplaats naar d’Urselstraat in Hoboken. Tram 9 vertrekt vanaf dan aan Eksterlaar (i.p.v. aan Silsburg ). Het einde van de werken is voorzien in maart.

(bericht en foto : De Lijn)