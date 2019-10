Trams rijden door tot in Zwijndrecht

De nieuwe Theunisbrug is deze ochtend geplaatst, of toch een deel ervan. Want de brug bestaat uit drie stukken en zal in even veel fases gebouwd worden. De eerste is nu over het Albertkanaal geïnstalleerd. Een complexe onderneming want de enorme constructie van meer dan 2000 ton is met een ponton op haar plaats gemanoeuvreerd. Een heleboel nieuwsgierigen wilden dit niet missen en konden vanop een veilige uitkijkpost het hele gebeuren volgen.