Trams vanaf 8 december opnieuw langs Italiëlei met halteplaats Opera

De werken van de Noorderlijn aan de Italië- en Frankrijklei en het premetrostation Opera zijn bijna afgerond en de testritten van de tramlijnen 1 en 24 daar verlopen voorspoedig. De tramlijnen en het premetrostation zullen op 8 december in gebruik genomen worden, tijdens een feestweekend. De autotunnels en de parking openen volgend voorjaar.

Tijdens de make-over van het premetrostation Opera is de tram er steeds blijven doorrijden, enkel op- en afstappen ging niet meer. Nu is de lichtput, de nieuwe centrale toegang op het Operaplein, bijna klaar om de deuren te openen. Het station Opera wordt daarmee terug in dienst genomen als op- en afstapplaats, vanaf zondag 8 december.

Kipdorpsite geïntegreerd

Naast de tramlijnen worden ook de Italiëlei en de Frankrijklei opgeleverd. Samen met de heraangelegde Teniersplaats en de De Keyserlei vormen zij een belangrijk stuk openbaar domein dat volledig heraangelegd werd. Uniek is dat de nieuwe tramlijnen zullen sporen over de archeologische Kipdorpsite, de spectaculaire blikvanger tussen het Operaplein en de Italiëlei. Hier werd de oude Kipdorpbrug geïntegreerd tussen de ondergrondse autotunnel en de bovengrondse trambrug.

7 nieuwe haltes

De nieuwe lijnen zijn goed voor een bijkomend traject van 3,5 kilometer enkel spoor, 7 kilometer heen en terug dus. In totaal neemt de Lijn op 8 december daarbij 7 nieuwe tramhaltes in gebruik, namelijk Havenhuis, Cadix, Londen, Noorderplaats, Paardenmarkt, Rooseveltplaats en Opera.

Bovengrondse afwerking

Bovengronds zitten de werken voor de Noorderlijn er bijna op. De aannemer werkt nog verder aan de Franklin Rooseveltplaats (inclusief het stuk Leien tussen de Violierstraat en de Rooseveltplaats), de omgeving van Kipdorp en de werfzone van Antwerp Tower. In de loop van november, wanneer het nieuwe plantseizoen van start gaat, plant hij ook de resterende bomen op de Leien verder aan. Na de heraanleg zullen de Leien tussen de Stoopstraat en de Londenstraat 550 bomen tellen, bijna 200 meer dan voor de heraanleg.

Feestweekend

Om deze realisaties in de verf te zetten organiseert Noorderlijn op 7 en 8 december een feestweekend. Op 7 december richten de festiviteiten zich voor een laatste keer op de Kipdorpsite die, met de eigenlijk start van de exploitatie van de trams op 8 december, ondergronds niet meer toegankelijk zal zijn omdat de tram dan over de trambrug zal rijden. Op 8 december zet de Noorderlijn de tram en het heraangelegde openbaar domein in de kijker.

Autotunnels en parking openen in voorjaar

De bouwwerken aan de autotunnels zullen eind dit jaar klaar zijn. In het voorjaar 2020 worden de verschillende systemen die instaan voor de veiligheid en exploitatie van de tunnel systematisch getest en in gebruik genomen, en wordt de ondergrondse parking verder afgewerkt. De tunnels, de autoparking en de fietsparking gaan samen effectief open in april 2020. De autoparking zal plaats bieden aan 340 wagens, in de fietsenstalling is er plaats voor 400 fietsen.

(afbeelding Noorderlijn)