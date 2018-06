Tramverkeer Linkeroever even verstoord door rookontwikkeling op dak tram

Er kunnen weer bussen rijden over een deel van de Franklin Rooseveltplaats. De werkzaamheden voor de Opera zijn nog niet volledig klaar. Ze zullen nog tot het voorjaar van 2019 duren. Maar één deel van de Rooseveltplaats is dus wel opnieuw toegankelijk. De werf is verhuisd naar een ander deel en zal ook nog halt houden aan het Atheneum. Want er zullen in de toekomst geen bussen meer stoppen vóór de school, de leerlingen krijgen wel een groot plein.