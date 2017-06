Het tramverkeer in het Zuiden van Antwerpen is verstoord door een ongeval op de Sint-Bernardsesteenweg. Een wagen reed er in op een tram.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg en de Zaanstraat. Een auto botste er tegen een tram en werd meegesleurd. Ook een verlichtingspaal knakte af. Het tramverkeer Tussen Hoboken en het centrum van Antwerpen ondervindt daardoor veel hinder. Net vandaag met het BK Wielrennen. In het Zuiden van Antwerpen zijn verschillende straten afgesloten voor het autoverkeer tijdens de wielerwedstrijd. Er werd opgeroepen om zoveel mogelijk het het openbaar vervoer of met de fiets naar Antwerpen te komen. De hinder kan nog een hele tijd duren.

(foto : BFM - GVA en PVN ATV)