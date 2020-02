De stormwind laat zich ook dit weekend weer voelen. In Essen beslisten ze vanmiddag om de carnavalsstoet af te gelasten. Een beslissing die de veiligheidsdiensten, de burgemeester en carnavalsvereniging De Ossekoppen in gezamenlijk overleg namen. 'Op zondag wordt er - volgens de meest actuele weermodellen - stormweer verwacht met hevige rukwinden. Dit weer gecombineerd met de hoogte, de omvang en het materiaal waaruit de praalwagens bestaan, maken dit besluit omwille van de veiligheid noodzakelijk', klinkt het in een persbericht. De stoet laten doorgaan zou de veiligheid van carnavalisten en het publiek in gevaar brengen. Het Federaal Crisiscentrum kondigt voor heel Vlaanderen code geel aan. Maar in de zone tussen Zeeland en Limburg, waarin ook Essen gelegen is, worden windstoten boven de 80 km/u verwacht en dat gepaard met hevige regenval. Vele carnavalswagens zijn tot 8 meter hoog en met dit weer kan de structuur van de wagens verzwakken. De veiligheid van de carnavalisten op en naast de wagens en de veiligheid van de toeschouwers kan niet worden gegarandeerd. Carnavalsvereniging De Ossekoppen voorziet voor morgeneen alternatief programma in sporthal De Heuvelhal (Kapelstraat 7) waar je vanaf 14.00 uur de wagens van de Essense wijken en verenigingen kan bewonderen op groot scherm. De Essense carnavalsverenigingen voeren dan ook hun acts op in de Heuvelhal. Het normale programma vindt plaats zoals gepland. Dat kan je raadplegen op www.ossekoppen.be