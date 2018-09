Tramverkeer tussen stadscentrum en Linkeroever hervat voor een uur

Meer dan 1000 leerlingen van 12 Borgerhoutse basisscholen nemen de komende twee weken deel aan de Verkeersweken, georganiseerd door het district Borgerhout in samenwerking met de stad Antwerpen. Leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar krijgen een aangepast programma met lessen stuurvaardigheid, dodehoeklessen en lessen in de eigen schoolomgeving. Het district gaat samen met de scholen ook de verschillende routes die kinderen nemen op weg naar school in kaart brengen en indien nodig verkeersveiliger maken. Er loopt ook een campagne om iedereen te sensibiliseren. Afsluiter van de Verkeersweken op vrijdag 5 oktober is een fluostoet met leerlingen van de verschillende basisscholen. “Na een geslaagde eerste editie vinden er dit jaar opnieuw Verkeersweken plaats in Borgerhout, van 24 september tot 5 oktober. Helaas deze keer niet op site Spoor Oost, die gedurende deze periode wordt ingepalmd door StuDay, maar wel net over de districtsgrens op de terreinen van de Zomerfabriek”, zegt districtsburgemeester Stephanie Van Houtven. “Uit overleg met de scholen blijkt dat verkeersveiligheid een van de voornaamste prioriteiten is, maar het is voor de scholen niet makkelijk deze zorg zelf op te nemen. Daarom bundelen we opnieuw het aanbod”, klinkt het bij districtsschepen voor jeugd Omar Al Jattari . “Leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar krijgen een aangepast programma met lessen stuurvaardigheid, dodehoeklessen en lessen in hun eigen schoolomgeving. En dit jaar lanceren we ook het Route2School-project in Borgerhout. Samen met de Borgerhoutse scholen gaan we de verschillende routes van kinderen op weg naar school in kaart brengen en ervoor zorgen dat onveilige verkeerssituaties aangepakt worden.” Claude Marinower, schepen voor onderwijs: “In een stad als Antwerpen blijft aandacht voor verkeersveiligheid uitermate belangrijk. Onze schoolgaande kinderen zijn immers kwetsbaar in het drukke stadsverkeer. De stad heeft dan ook een uitgebreid aanbod verkeerseducatie voor scholen. Het is positief dat het district Borgerhout een beroep doet op dit aanbod bij de organisatie van Verkeersweken.” Aan de Verkeersweken koppelt het district ook een verkeerscampagne. Met drie videospotjes die te zien zijn op sociale media wil het iedere gebruiker van de openbare weg betrekken. Ouders krijgen bovendien een flyer mee met verkeerstips. “We willen iedereen aanspreken op zijn of haar gedrag in het verkeer”, aldus districtsschepen Omar Al Jattari. Als afsluiter van de verkeersweken organiseert het district op vrijdag 5 oktober van 10 tot 11.30 uur een fluostoet. Leerlingen van verschillende Borgerhoutse basisscholen trekken dan in een volledig fluorescerende outfit via de Turnhoutsebaan naar het Krugerpark. “Een leuke manier om de aandacht van alle weggebruikers te vestigen op het feit dat ze in Borgerhout de openbare weg delen met heel wat kinderen, en dat ze dat dus veilig moeten doen”, zegt districtsburgemeester Stephanie Van Houtven. (Bron : Stad Antwerpen) (Foto : Pixabay)