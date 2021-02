Transfer Deadline Day: drukke dag voor Antwerpse clubs

Om middernacht sluit de transfermarkt in de meeste competities en ook in de Belgische. Het belooft dan ook een drukke dag te worden bij verschillende clubs, niet in het minst bij Beerschot en Antwerp.

Op het Kiel nemen ze afscheid van Tarik Tissoudali, die naar AA Gent vertrekt. Tissoudali zal in de Ghelamco Arena een contract tot medio 2023 tekenen ter waarde van twee tot drie miljoen euro. Dat meldt Gazet van Antwerpen. De Buffalo’s betalen een “mooi bedrag” - tussen €700.000 en €1 miljoen mét een doorverkooppercentage - voor een speler die binnen vijf maanden gratis zou vertrekken. Tissoudali wordt om 15 uur op een persconferentie voorgesteld bij Gent.

Op de Bosuil wordt het wellicht nog een stuk drukker. Doelman Ortwin De Wolf wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Eupen. De Wolf traint vanmiddag al meteen mee met de A-kern. Antwerp laat weten dat gesprekken over de verdere toekomst nog lopen.

Verwacht wordt dat ook centrale verdediger Aleksandar Vukotic (Waasland-Beveren) zal tekenen voor The Great Old.

Maar de vraag is natuurlijk wat er gebeurt met Didier Lamkel Zé. Tegen Waasland-Beveren was de Kameroener vrijdag nog goed voor twee goals. De harde kern van supporters wil hem echter koste wat het kost weg. En ook zijn ploegmakkers zijn hem beu. Maar Lamkel Zé zou nu mogelijk toch blijven.

Aanvaller Cristian Benavente is wel weg op de Bosuil, hij trekt naar Charleroi.

Er is, ten slotte, ook interesse voor Lior Refaelov uit zijn thuisland. Beitar Jeruzalem zou hem graag willen aantrekken. Het worden dus nog spannende uren in Deurne-Noord.

(Foto's: © Belga)