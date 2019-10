Over enkele dagen is het Allerheiligen, en vandaag vond in de Karel De Grote-hogeschool een studiedag plaats over Rouwpraat. Een initiatief van onder andere het Berrefonds, de organisatie die ouders van een overleden kind bijstaat. Op die studiedag kwamen heel wat hulpverleners samen, om te ontdekken hoe ze het best omgaan met ouders in rouw.