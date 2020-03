Transportbedrijven: "Door hamstergedrag kunnen we aanvoer niet meer aan"

De transportbedrijven kunnen de aanvoer van goederen naar de retailbedrijven niet meer aan omdat er nog altijd te veel mensen hamsteren. En vrachtwagens die leveren aan sectoren die momenteel plat liggen, kunnen niet zomaar ingezet worden voor levering aan de retail. Dat zegt Transport & Logistiek Vlaanderen.

Door het hamsteren zijn veel rekken van bepaalde goederen in de supermarkten leeg. De transportsector botst ook meer en meer op de grenzen van de rij- en rusttijden. "We stellen vast dat bepaalde goederen die anders nooit uitverkocht geraken, nu wel uitgeput raken", zegt Lode Verkinderen, directeur van Transport & Logistiek Vlaanderen. "Telkens als ze aangevuld zijn, raken ze toch weer uitverkocht. En daardoor kunnen de transportbedrijven de aanvoer bijna niet meer aan."

Volgens Verkinderen zal het wellicht nog minstens anderhalve week duren alvorens we kunnen spreken van volledig gevulde rekken voor alle producten. Transport & Logistiek Vlaanderen hoopt dan ook dat de mensen het onnodige hamstergedrag stoppen. Er zijn transportniches die helemaal plat liggen. "De transportbedrijven die leveren aan evenementen zien zwarte sneeuw. De activiteiten in de evenementsector liggen immers helemaal stil", legt Verkinderen uit. Hetzelfde met de horecasector. En de transportbedrijven die bouwmaterialen leveren, ondervinden ook steeds meer problemen omdat meer en meer bouwwerven stilaan stilgelegd worden. "Die transporteurs bekijken momenteel de mogelijkheden van tijdelijke werkloosheid."

Kunnen transportbedrijven die geen werk meer hebben dan niet ingezet worden in een andere sector, zoals de retail? "Dat is helaas niet mogelijk. De transportbedrijven werken elk met diverse soorten vrachtwagens. Je kan bijvoorbeeld een vrachtwagen die paletten bakstenen levert in de bouwsector niet inzetten voor de levering van bijvoorbeeld toiletpapier'" benadrukt Verkinderen. Verder zijn er ook wettelijke vereisten. "Zo kan een vrachtwagen die brandstof vervoert onmogelijk ingezet worden voor vervoer van voeding."

Belga