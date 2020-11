Trappistenbier in douchegel, bodylotion en handzeep

De zusters-trappistinnen in Brecht pakken weer uit met een opmerkelijke primeur. En geloof het of niet, daar is zowaar bier mee gemoeid.

Vorig jaar lanceerden ze al een shampoo met trappistenbier in. Dat werd een echte voltreffer, en dus hebben de zusters nu hun gamma nog wat uitgebreid. Zo hebben ze een volledige verzorgingslijn ontwikkeld met een dus wel bijzonder ingrediënt: Westmalle Dubbel. En ja, de zusters zijn helemaal mee met hun tijd. U kan de douchegel, bodylotion en vloeibare handzeep met trappistenbier niet alleen verkrijgen in de abdijwinkel. U kan die ook gewoon bestellen via hun webshop.