Treinaanbod wordt verder afgebouwd

Omdat de afwezigheid wegens ziekte bij de Antwerpse chauffeurs hoger ligt dan gemiddeld, heeft De Lijn beslist om het tramaanbod in Antwerpen vanaf maandag 23 maart aan te passen. Tramlijn 11 (Berchem Station - Melkmarkt) en tramlijn 12 (Centraal Station - Sportpaleis) zullen vanaf maandag niet meer rijden, dus geen trams meer in beide richtingen. Als alternatief raadt De Lijn haar reizigers aan vanaf Berchem Station een van de diverse buslijnen richting Rooseveltplaats en Centraal Station te nemen om daar over te stappen. Voor lijn 12 kan je tramlijn 2 (P+R Merksem - Hoboken) of 3 (P+R Merksem - P+R Melsele) nemen om via halte Schijnpoort of Handel op wandelafstand Stuivenberg te bereiken of tot aan halte Astrid of Opera om het Centraal Station te bereiken. Alle andere Antwerpse lijnen blijven rijden volgens de eerder aangepaste dienstverlening. De Lijn geeft in haar aangepast aanbod absoluut voorrang aan de bediening van de ziekenhuizen. Op het moment dat De Lijn de ziekenhuizen niet meer zou kunnen bedienen, kan het medisch personeel een beroep doen op taxi's via taxicheques die de stad Antwerpen, de taxisector en de zorgsector samen aanbieden. De Lijn, de stad Antwerpen, de taxisector en de zorgsector zouden dan elk één euro bijdragen aan de cheques ter waarde van vijf euro, zodat de gebruiker slechts één euro moet betalen en aan een sterk verminderde prijs van en naar het werk kan. De stad zou de taxi-zorgcheques verdelen via de zorginstellingen, die op hun beurt instaan voor de verdere verdeling naar het zorgpersoneel. Het systeem zal enkel geldig zijn voor zorginstellingen op het Antwerpse grondgebied.