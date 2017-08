Treinen reden stipter in juni

In juni reed 87,3 procent van de passagierstreinen op tijd of met een vertraging tot zes minuten. De stiptheid ligt daarmee lichtjes hoger dan in de maand juni vorig jaar (86,9 procent), die toen geplaagd werd door wilde stakingen die vooral in Wallonië sinds eind mei aanhielden. Over de eerste jaarhelft van 2017 ligt de stiptheid op 89,3 procent, lichtjes lager dan in de eerste zes maanden van vorig jaar (89,7 procent). Dat blijkt uit cijfers die spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel hebben bekendgemaakt.

In juni vorig jaar werden maar liefst 7.872 treinen - of 8,1 procent van het totaal - afgeschaft, voornamelijk door de wilde stakingen. Dat aantal ligt in juni van dit jaar met 1.552 (1,5 procent) dan ook fors lager.