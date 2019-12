De nieuwe opstelstroken langs vier kruispunten van de A12 in Aartselaar zijn sinds vanmorgen open voor het verkeer. En het verschil was meteen merkbaar. Dat zegt het Agentschap Wegen en verkeer. Maar ook op sociale media reageren de meeste bestuurder lichtjes positief. De nieuwe opstelstroken moeten de aanhoudende filedruk op de A12 en in de zijstraten verlichten.