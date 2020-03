TreinTramBus 'De goednieuwsshow van De Lijn overtuigt ons niet'

Reizigersorganisatie TreinTramBus is niet te spreken over de plannen van de Vervoersregioraad Antwerpen en De Lijn voor het tram- en busnet in en rond Antwerpen dat eind 2021 actief zou worden.

'De goednieuwsshow van De Lijn overtuigt ons niet', zegt voorzitter Stefan Stynen. 'De realiteit is dat de dienstverlening aan de reizigers er vanaf 2021 nog maar eens op achteruit gaat.' Het Antwerpse tramnet wordt in het plan opgedeeld in twee types tramlijnen: snelle en drukbezette M-lijnen op een eigen bedding of in de metrotunnels en bovengrondse T-lijnen die vaak in gemengd verkeer rijden. Zowel bij trams als bij bussen komt er meer capaciteit op de drukste lijnen. 'Op vele plaatsen worden twee tramlijnen vervangen door één, worden bussen ingekort tot de rand van de stad en moet de reiziger extra overstappen', concludeert TreinTramBus uit de plannen. 'Dit plan schiet tekort om de doelstellingen op het gebied van modal shift en klimaat te halen en om als antwoord op de Antwerpse mobiliteitsknoop te dienen.' De reizigersorganisatie eist meer en comfortabeler openbaar vervoer, zeker om de broodnodige modal shift in Antwerpen te kunnen realiseren. De politieke overheden moeten daar de nodige middelen voor voorzien, klinkt het. 'Zij moeten eindelijk een ondubbelzinnige keuze maken voor meer en beter openbaar vervoer, meer investeringen in zowel het netwerk, het materieel als de exploitatie, zegt TreinTramBus.