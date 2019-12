TreinTrambus "Vanuit Borgerhout is er geen rechtstreekse verbinding meer met het oude stadscentrum"

Nu zondag opent in Antwerpen de zogenaamde Noorderlijn. Voor het eerst in 50 jaar zal er dan weer een tram rijden over het hele traject van de Leien. Maar andere lijnen worden ingekort of afgeschaft. Reizigersorganisatie TreinTramBus heeft dan ook felle kritiek op de nieuwe regeling van het openbaar vervoer. De Antwerpse tram- en busreiziger gaat er globaal genomen nog maar eens op achteruit.