TreinTramBus wil spoedoverleg over Antwerps tram- en busnet

Reizigersvereniging TreinTramBus heeft een brief gestuurd naar De Lijn en het Antwerpse stadsbestuur. Het vraagt daarin om een spoedoverleg over het tram- en busnet in Antwerpen. Dat is sinds afgelopen zondag 8 december hervormd.

TreinTramBus zegt tevreden te zijn over de nieuwe tramlijn 1 en de tramontsluiting van de Cadixwijk en het Havenhuis. Maar het haalt ook enkele moeilijkheden aan: "Wij hadden er vorige week al voor gewaarschuwd, dat tram 10 onmogelijk de vele reizigers tussen het Centraal Station en het Zuid alleen zou kunnen verwerken”, zegt voorzitter Stefan Stynen. "Reizigers moeten er veel te lang wachten op een volgende tram. Maar die zit zo vol dat ze er niet op geraken. Dat kan niet blijven duren.”

TreinTramBus wacht nu de reactie van beide partijen af. "In het overleg moet op zeer korte termijn een oplossing gevonden worden voor het capaciteitstekort tussen het Centraal Station en het Zuid en voor de te povere bediening van de bovengrondse as Rooseveltplaats – Melkmarkt”, aldus Stefan Stynen. "Wij zijn alvast bereid om constructief met de stad en De Lijn mee te denken over een oplossing waarmee de reizigers gediend zijn", besluit hij.