Vanaf 9 april kan je op een half uur tijd van Antwerpen naar Breda of omgekeerd. Vanaf dan is er een rechtstreekse treinverbinding 16 keer per dag.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om het te realiseren. Na het Fyra debacle heeft het een hele tijd geduurd voor er een (snelle) treinverbinding was tussen Antwerpen en Breda. Maar vandaag werd bekendgemaakt dat die van start gaat op 9 april.