Treinverkeer onderbroken op lijn Antwerpen-Roosendaal

Het treinverkeer op de lijn tussen Antwerpen en het Nederlandse Roosendaal is vanochtend onderbroken geraakt door een ongeval aan de overweg van de Korte Franselei in Kapellen. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De NMBS zet vervangbussen in tussen Kapellen en Essen, in beide richtingen.

De trein die bij de aanrijding betrokken was, was onderweg van Puurs naar Roosendaal. De NMBS probeert de reizigers zo snel mogelijk te evacueren. Het treinverkeer van en naar Nederland wordt indien mogelijk omgeleid via de hogesnelheidslijn, maar lang niet alle treinstellen mogen daar rijden. Verschillende treinen zullen dus moeten worden afgeschaft of beperkt tot Kapellen.

(archieffoto Pixabay)