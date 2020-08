Treinverkeer tussen Antwerpen en Boom verstoord

Het treinverkeer tussen Antwerpen en Boom is vanmiddag ernstig verstoord geraakt nadat een boom op de bovenleiding terechtkwam tussen Boom en Niel.

Het incident gebeurde omstreeks 11.30 uur en versperde aanvankelijk beide sporen, intussen is er wel al één weer vrijgemaakt. Het treinverkeer is in beide richtingen hervat, al kan het tussen Boom en Niel dus wel slechts over één spoor. Dat leidt tot de nodige vertragingen. Hoe lang de hinder nog zal duren, zal afhangen van de ernst van de schade aan de infrastructuur.