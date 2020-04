Triageposten bouwen openingsuren af

De triageposten bouwen hun openingsuren af. Huisdokters sturen patiënten met symptomen van corona naar die triagepunten waar dan bepaald wordt wie moet opgenomen worden in het ziekenhuis en wie thuis kan uitzieken.

Het aantal patiënten in de triageposten is gedaald.Het is dan ook niet langer nuttig om een ganse dag open te blijven. De huisartsen sturen patiënten nu door binnen bepaalde openingsuren. In onze regio zijn nog geen triageposten gesloten. De huisartsenvereniging Domus Medica vraagt ook om dat nog niet te doen. Want binnenkort wordt iedereen met symptomen getest en wordt verwacht dat de rol van de triageposten opnieuw groter zal worden.