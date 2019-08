Volgende week donderdag neemt Antwerp het in de laatste voorrondes voor de prestigieuze Europa Laegue op tegen het Nederlandse AZ Alkmaar. Volgens oud-speler Marc Van der Linden is dat zeker geen onmogelijke opdracht. De voormalige spits van the Great Old verwacht twee vurige wedstrijden, zo zei hij in ons middagnieuws. Met volgens Van der Linden tot 25.000 Antwerp-supporters voor de terugmatch in het Koning Boudewijnstadion.