Trio winkeldieven opgepakt aan Eiermarkt

Gisteren kon de politie een goed georganiseerd trio winkeldieven oppakken. Ze sloegen hun slag in een winkel aan de Eiermarkt. De winkelinspecteur kreeg de twee mannen en een vrouw rond 14 uur in de gaten. Ze toonden interesse voor een dure laptop. Een van de mannen en de vrouw namen de laptop mee en gingen met de doos in de hand naar een andere afdeling. Eens ze uit het zicht waren, openden ze op een professionele manier de veiligheidsdoos en de doos van de laptop zelf. Het toestel werd eruit gehaald en de verpakkingen werden terug gelegd alsof er niets gebeurde. De derde van het trio wandelde langs met een draagtas in de hand. De laptop ging in de tas en er werd een jas over gelegd. De winkelinspecteurs sloten het trio in toen ze de winkel verlieten. Zowel de twee mannen van 32 en 30 jaar als de 33-jarige vrouw werden gearresteerd en naar het cellencomplex gebracht. Vandaag komen de drie winkeldieven bij de onderzoeksrechter