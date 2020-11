Trix presenteert: 'WE SHOULD TALK' - een klankbord in donkere dagen, voor muzikanten

Mentale gezondheid is van levensbelang, en toch is het moeilijk om erover te praten. Hoe open muzikanten ook zijn in songteksten, hoe bloot ze zichzelf geven op het podium of hoe spannend het leven als muzikant er ook uitziet. Muziekcentrum Trix wil er iets aan doen. Drie psychologen met ervaring binnen de muziekindustrie staan klaar om met hen te praten. Met We Should Talk maken we psychologische hulp toegankelijk binnen de muzieksector.



"We richten deze een-op-eensessies specifiek op professionele muzikanten (m/v/x) tussen de 18 en 30 jaar. Je kan je inschrijven bij één van onderstaande psychologen aan €20 voor een online sessie van 50 minuten. De sessies gaan dit najaar door via Zoom, in video of enkel audio.

TOM HANNES

Wanneer hij niet zelf op het podium staat, werkt Tom Hannes in zijn gesprekspraktijk. Hij koppelt daarin onder meer zijn ervaring uit de culturele sector aan het zenboeddhisme dat hij al bijna 25 jaar intensief beoefent. Daarnaast schrijft hij ook boeken over het onderwerp, publiceert hij in onder andere De Standaard en Knack en werkt hij deeltijds als filosofisch onderzoeker aan de Technische Universiteit van Eindhoven.



MICHAËL VERSCHAEVE

Michaël Verschaeve was 16 jaar lang drummer bij The Van Jets, de band die hij samen met zijn broer Johannes oprichtte. Terwijl hun muzikale carrière in een stroomversnelling geraakte en The Van Jets de festivalweides plat speelden, behaalde Michaël zijn Master in de Klinisch Psychologie. Intussen is klinisch psycholoog zijn hoofdberoep, verdiepte hij zich in de sport- en prestatiepsychologie en helpt hij ook sporters en muzikanten.



EEF LOMMELEN

Eef Lommelen is seksuologe en oplossingsgericht cognitief en systemisch therapeute, of kortweg: Eef heeft een hart voor mensen en het intermenselijke. Ze weet hoe het voelt om te strugglen met het hier en nu, en biedt graag perspectief voor morgen. Ze is zeven jaar werkzaam in de hulpverlening, als psychosociaal hulpverlener en therapeutisch assistent, en heeft ook een eigen praktijk. Daarnaast is ze bezielster van -toen dat nog hip was- een aantal pop-uptherapieprojecten. En ook hier popt ze up, speciaal voor Trix ... en voor jou