Trommels voortaan verboden op Bosuil

Vanaf komend weekend zijn trommels niet langer toegelaten in het Bosuilstadion. Voetbalclub Antwerp neemt die beslissing, nadat fans met een petitie op internet om zo’n verbod vroegen.

Vorige week startte een Antwerpsupporter met een opmerkelijke petitie: ‘Verbied trommels op den Bosuil’. De actie kwam er na de bekermatch tegen Racing Genk. Een van de bezoekende fans sloeg toen vrijwel de hele wedstrijd lang op een trommel, tot groot ongenoegen van de Antwerpfans. “De herrie en het zinloze gebonk zijn ronduit ergerlijk en storend voor het thuispubliek, vooral op tribune 3 en voor de tv-kijkers. Het constante gebonk verstoort de thuissfeer en verknoeit de voetbalbeleving”, klonk het in de petitie. Bijna 2.500 fans tekenden sindsdien de petitie.

De club bleef niet doof voor de eis van haar fans en grijpt nu in. Het Reglement van Inwendige Orde (RIO) werd inmiddels aangepast en is meteen van kracht. De bepaling dat ‘trommels worden toegelaten nadat de veiligheidsverantwoordelijke zijn zegen heeft gegeven’ werd geschrapt en vervangen door de even simpele als krachtige boodschap ‘Trommels zijn niet toegelaten in het Bosuilstadion’. Voortaan zullen ook alle bezoekende clubs daar vooraf nog eens duidelijk op gewezen worden, te beginnen vanaf dit weekend, als Eupen op bezoek komt in Deurne-Noord.

(Bron: Gva)

(Foto: © Belga)