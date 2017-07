Trouwers vanaf nu in Felixpakhuis

Een bijzondere dag gisteren toch wel voor de koppels die in het huwelijksbootje stapten in Antwerpen. Want voor het eerst sinds ongetwijfeld héél lang gebeurde dat niet in de trouwzaal op het Schoon Verdiep in het Antwerpse stadhuis, maar wel in het Felix Pakhuis op het Eilandje in Antwerpen.

Het stadhuis gaat namelijk gerenoveerd worden. De trouwzaal is dan uiteraard niet meer toegankelijk en dus moeten de bruidspaartjes uitwijken. Gisteren was het dan zo ver.

Dat zal drie jaar zo blijven. Wie echt graag in het Antwerpse stadhuis voor de wet wil trouwen, moet dus nog even wachten met zijn jawoord.