Nieuws Trouwstoet met Bengaals vuur loopt alweer uit de hand

embed

Gisteren is alweer een trouwstoet uit de hand gelopen. Dit keer in de Lange Lozanastraat. Tientallen auto's blokkeerden daar de weg en er werd zelfs Bengaals vuur afgestoken. En dat is in zo'n drukke straat extreem gevaarlijk. De politie gaat nu op basis van de beelden de verantwoordelijken proberen op te sporen.