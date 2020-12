Wanneer kunnen we terug genieten van live-optredens? In de Arenberg laten ze weten dat dat alvast niet vòòr maart volgend jaar zal zijn. De schouwburg houdt tot dan de deuren gesloten. Bij muziekcentrum Trix en De Roma in Borgerhout denken ze vroeger te kunnen heropenen. Van zodra het mag, ze hopen op eind januari, gaan er opnieuw concerten door. Het zullen dan opnieuw vooral locale acts zijn.