TUI annuleert alle vliegreizen met vertrek tot en met 30 april. Hieronder hun verklaring :

In de huidige omstandigheden kunnen onze reizigers niet langer genieten van hun geboekte reis en komen zij ook steeds vaker het land van hun vakantie niet meer in. Inmiddels raadt ook de overheid af om te reizen naar het buitenland.



Om die reden hebben we besloten om alle TUI en Kras reizen met vertrek tot en met 30 april 2020 te annuleren:

- Alle pakketreizen van TUI en Kras met vertrek tot en met 30 april 2020.

- Alle autovakanties van TUI en Kras met vertrek tot en met 30 april 2020.

- Alle reizen van TUI en Kras waarbij alleen een accommodatie is geboekt, met vertrek tot en met 30 april 2020.

- Alle ticket-only boekingen met vertrek tot en met 30 april 2020.

Voucher

Reizigers waarvan de reis is geannuleerd, ontvangen een voucher voor de betaalde reissom waarmee een vervangende reis op een later tijdstip geboekt kan worden. De voucher is één jaar geldig vanaf het moment van uitgifte. Wanneer u een TUI reis hebt geboekt krijgt u een voucher die voor een toekomstige TUI reis gebruikt kan worden en wanneer u een Kras reis hebt geboekt krijgt u een Kras voucher die voor een toekomstige Kras reis gebruikt kan worden.

Wij nemen binnen twee weken contact met de klant op over de wijze waarop de voucher ter beschikking wordt gesteld. U hoeft hierover dus géén contact met ons op te nemen.

Als u een reis bij een ander reisbureau dan TUI heeft geboekt en TUI is de uitvoerende touroperator, dan heeft u ook recht op de voucher. Het reisbureau waar u geboekt heeft, zal deze voor u aanvragen bij TUI.

Meer informatie over de voucher leest u hieronder in de Veelgestelde vragen.

Versoepelde Omruilgarantie

Tot en met 31 mei 2020 kunt u gebruik maken van de versoepelde omruilgarantie. Hiermee kunt u tot één dag voor vertrek uw bestemming of vertrekdatum kosteloos aanpassen*. U kunt dan uw vakantie naar dezelfde bestemming of accommodatie naar een later moment verplaatsen, of een nieuwe vakantie naar keuze boeken.

Als de reissom van uw nieuwe vakantie hoger wordt, dan is de meerprijs van deze vakantie voor uw eigen kosten. Als de reissom van uw nieuwe vakantie goedkoper wordt, dan betaalt TUI u het verschil terug, tot 20% van het verschil in prijs. Deze versoepelde omruilgarantie is geldig tot en met 31 mei 2020.

* Voor Kras rondreizen en riviercruises is omboeken mogelijk tot 42 dagen voor vertrek