TUI fly schrapt verbinding tussen Antwerpen en Barcelona

De populaire verbinding tussen Antwerp Airport en Barcelona wordt geschrapt. Dat heeft TUI fly vandaag in een persbericht laten weten.

Nu zondag, 4 november kan je voor het laatst naar Barcelona vliegen vanuit Antwerp Airport. Volgens TUI fly wordt deze verbinding geschrapt door het overaanbod op deze vlucht in België. Reizigers die naar Catalonië willen, zullen dus naar Zaventem of Charleroi moeten.

Vorige week raakte ook bekend dat er enkele nieuwe bestemmingen bijkomen in de luchthaven van Deurne : Tanger, in Marokko, Enfidha in Tunesië en Lublin in Polen.

