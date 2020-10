TUI fly vliegt binnenkort weer toeristen naar Alicante

Luchtvaartmaatschappij TUI fly vliegt vanaf 21 oktober weer reizigers naar de Spaanse toeristische topbestemming Alicante, nu de regio niet langer rood gekleurd is. Dat laat de maatschappij vrijdag weten.

Buitenlandse Zaken kondigde eerder deze week aan dat de autonome regio Valencia, waar de provincie Alicante in ligt, zou veranderen van code rood naar code oranje. Voor mensen die naar daar reizen, geldt het advies 'verhoogde waakzaamheid'. Maar bij terugkeer uit een oranje zone gelden er niet langer voorwaarden.

"Deze advieswijziging is bijzonder positief nieuws voor de duizenden Belgen die regelmatig naar Alicante vliegen", luidt het bij TUI fly. "De hele kuststreek staat immers bekend als een topregio als tweede verblijfplaats bij Belgen. Luchthaven Alicante is ook de toegangspoort voor de zeer populaire badplaatsen Benidorm en Calpe", die ook in de regio Valencia liggen.

De regio was op 4 september rood gekleurd. TUI fly voerde sindsdien wel nog vluchten uit naar Alicante, maar alleen voor essentiële reizen en om mensen terug te brengen naar België. Ook de Spaanse eilanden Tenerife, El Hierro, La Gomera en La Palma hebben code oranje. De rest van het land is rood gekleurd.

