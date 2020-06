TUI laat klanten keuze tussen voucher of terugbetaling

Klanten van TUI die als gevolg van de coronacrisis hun vlucht geannuleerd zien of zagen, krijgen voortaan de keuze tussen een voucher of een terugbetaling. Dat meldt de reisorganisatie vandaag. De keuzemogelijkheid geldt wel alleen voor klanten die enkel een vliegtuigticket kochten. Wie een pakketreis boekte, blijft een voucher ontvangen.

Tot hiertoe bood TUI standaard een voucher aan die een jaar geldig is, waarna TUI de klant terugbetaalt indien de voucher niet is gebruikt voor de betaling van een andere vlucht. Voortaan zullen ticket-only-klanten er echter ook voor kunnen kiezen om de prijs van hun ticket terugbetaald te krijgen. Klanten die sinds het begin van de coronacrisis al een dergelijke ticket-only-voucher van TUI kregen, zullen deze retroactief kunnen inruilen voor een terugbetaling in geld, luidt het. De reisorganisator belooft om uitgebreid te communiceren van zodra de aanvragen tot terugbetaling kunnen worden ingediend, wat vermoedelijk over enkele weken het geval zal zijn. Tot dan wordt aan de klanten gevraagd om even geduld uit te oefenen, zodat voorrang kan worden gegeven aan de dossiers van klanten die op korte termijn op vakantie vertrekken. Ook vanuit Antwerpen werden een heleboel reizen en vluchten geannuleerd.