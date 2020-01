Tulpenpluk met Suske en Wiske op 18 januari

Op zaterdag 18 januari brengt VLAM de lente dichterbij met een tulpenplukactie. Van 13 tot 16u30 mag iedereen gratis een bosje Vlaamse tulpen komen plukken in de Pluktuin op het Koningin Astridplein in Antwerpen. Suske en Wiske krijgen een boeketje tulpen voor hun 75ste verjaardag.

Al voor de derde keer zal VLAM van een grote zone vlak voor het Centraal Station in Antwerpen een tulpenveld maken met 100.000 tulpen in verschillende kleuren. De vorige edities waren een groot succes. Liliane Driesen, woordvoerder VLAM: “De reacties waren bijzonder positief. Bloemen toveren een lach op ieders gezicht en ze verjagen de winterblues.“ Op de editie in 2019 werden 7.000 passanten gelukkig gemaakt.

Suske en Wiske

Eregasten op de opening zijn Suske en Wiske en Leen Vandersteen. De striphelden vieren in 2020 hun 75ste verjaardag. “We zetten ze graag in de bloemetjes”, aldus Liliane Driesen. ”De Pluktuin staat in het thema ‘World of Colors’ en dat sluit perfect aan bij het kleurrijke universum van Suske en Wiske. Vandaar dat we ze hier heel graag verwelkomen als eregasten.”

Standaard Uitgeverij verspreidt een kleurenplaat ter gelegenheid van de tulpenplukactie. De eerste 100 kinderen die de plaat ingekleurd afgeven aan de Pluktuin ontvangen een strip van Suske en Wiske.

Afbeelding © Standaard Uitgeverij