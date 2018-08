Bij een grootscheepse zoekactie is de vermiste Wouter Christiaens vanmorgen dood teruggevonden in een maïsveld in Sint-Niklaas. De man van 36 uit Ekeren was sinds zaterdag vermist. Zo'n 300 vrienden en familieleden deden vanmorgen mee aan de zoektocht. Het is dus één van hen die het lichaam heeft gevonden. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.