Tunnelelementen voor nieuwe Scheldeoeververbinding worden in Zeebrugge gemaakt

De stad Antwerpen heeft een plan klaar om bezoekers te verbieden op straat te parkeren in de binnenstad, binnen de Leien. Dat zei districtsburgemeester Paul Cordy gisteren in Wakker op Zondag. De parkeerplaatsen zouden worden voorbehouden voor bewoners. Maar burgemeester Bart De Wever laat nu weten dat er nog niets beslist is. Hij noemt de uitspraken voorbarig.